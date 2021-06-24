Суд дал Валерию Костенко до 4 лет лишения свободы заочно, ведь еще с 2015 года он находится в розыске.
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Служители Фемиды признали Костенко виновным по статьям:
- 171 о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов;
- 365 о превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа.
Кроме заочного наказания, ему также запретили занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года.
Довольны ли решением суда потерпевшие
Как отметили в "Адвокатской совещательной группе", потерпевшие в деле Олег Собченко и Станислав Кухарчук довольны тем, что дело дошло до приговора, но считают, что наказание могло быть и больше.
В чем обвиняют Костенко
Во время Революции Достоинства в январе 2014 года во многих областных центрах активисты занимали помещения органов власти. Так произошло и в Черкассах. 23 января 2014 года протестующие заняли нижние этажи ОГА, но уже через несколько часов силовики отбили здание и арестовали несколько десятков человек.
Костенко был одним из тех беркутовцев, которые жестоко избивали и задерживали людей под Черкасской ОГА.