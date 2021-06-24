Суд дав Валерію Костенку до 4 років позбавлення волі заочно, адже ще від 2015 року він перебуває у розшуку.

Важливо Діяв разом з "Беркутом": суд не відсторонив поліцейського

Служителі Феміди визнали Костенка винним за статтями:

171 про перешкоджання законній професійній діяльності журналістів;

365 про перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу.

Окрім заочного покарання, йому також заборонили обіймати посади в правоохоронних органах строком на 3 роки.

Чи задоволені рішенням суду потерпілі

Як зазначили в "Адвокатській дорадчій групі", потерпілі у справі Олег Собченко та Станіслав Кухарчук задоволені тим, що справа дійшла до вироку, але вважають, що покарання могло бути й більшим.

У чому звинувачують Костенка

Під час Революції Гідності у січні 2014 року в багатьох обласних центрах активісти займали приміщення органів влади. Так сталося й у Черкасах. 23 січня 2014 року протестувальники зайняли нижні поверхи ОДА, але вже за декілька годин силовики відбили будівлю та заарештували кілька десятків людей.

Костенко був одним з тих беркутівців, які жорстоко били та затримували людей під Черкаською ОДА.