В НАБУ отметили, что расследование в отношении бывшего чиновника компании "Николаевоблэнерго", уличенного в предложении и предоставлении взятки главе Фонда государственного имущества, завершено.

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Обвинительный акт уже в суде

3 июня прокуроры САП направили в суд составленный детективами НАБУ обвинительный акт,

– заявили в НАБУ.

Действия обвиняемого квалифицированы по статье о предложении, обещании или предоставлении взятки служащему.

Детали схемы злоумышленника

Следствие установило, что обвиняемый предложил Дмитрию Сенниченко 100 тысяч долларов взятки. Он хотел, чтобы его назначили главой правления "Николаевоблэнерго" (входит в сферу управления Фонда госимущества).

Деньги злоумышленник планировал передать двумя частями: 50 тысяч долларов до назначения, остальные – уже после.

НАБУ и САП разоблачили его 8 декабря 2020 года во время предоставления первой части взятки. Досудебное расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в сентябре 2020 года по заявлению главы Фонда госимущества.

Предыдущие попытки подкупа Сенниченко