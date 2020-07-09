Правоохранители разоблачили на горячем лицо, которое пыталось за 800 тысяч долларов подкупить главу Фонда государственного имущества Украины Дмитрия Сенниченко. Это уже вторая такая попытка. Деньги могли предлагать за назначение руководства Одесского припортового завода.

Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП разоблачили злоумышленника во время попытки передать первый денежный транш Сенниченко в размере 200 тысяч долларов. Об этом информирует пресс-служба НАБУ.

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Восемьсот тысяч долларов Сенниченко предлагали за то, чтобы он назначил на должности руководителей двух государственных предприятий заранее определенных лиц. Кроме того, он должен продолжить действие договора, заключенного между одним из этих госпредприятий и коммерческой компанией.

Злоумышленники второй раз пытались подкупить главу Фонда госимущества / пресс-служба НАБУ

Подозреваемый был задержан. Следственные действия продолжаются.

Изъятые деньги / пресс-служба НАБУ

По информации Сергея Лещенко, речь идет о назначении руководства Одесского припортового завода.

Это очень глупый поступок со стороны взяточников, ведь в прошлый раз Сенниченко сдал НАБУ других желающих подкупить его за назначение руководства ОПЗ,

– прокомментировал ситуацию он.

Что известно о предыдущей попытке подкупа: