Подполковник СБУ попался на вымогательстве 250 тысяч долларов у предпринимателя по делу о гибели народного депутата. Пострадавшему угрожали насилием, в том числе над членами его семьи.

В здании СБУ в Одесской области и по месту жительства фигурантов провели обыски. Следователи нашли несколько единиц оружия и боеприпасы. Об этом сообщает пресс-служба ГБР и Офиса генпрокурора.

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Что известно о задержании подполковника СБУ

По версии следствия, заместитель одного из отделов управления СБУ в Одесской области организовал преступную группировку в составе четырех человек.

В течение мая они требовали у бизнесмена крупную сумму денег за сокрытие информации, которая могла бы ему навредить.

За это подполковнику СБУ сообщили о подозрении по части 4 статьи 189 (вымогательство) Уголовного кодекса.

Его хотят арестовать и отстранить от занимаемой должности. Подозреваемому может грозить от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Задержание подполковника СБУ в Одессе / Фото ГБР