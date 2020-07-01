Командир взвода Вооруженных сил Украины требовал у другого военнослужащего взятку. За это он обещал скрыть исчезновение оборудования на сумму почти 60 тысяч долларов.

За взятку военный обещал "прикрыть" исчезновение имущества

Случай произошел в одной из воинских частей Житомира. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Командир взвода пообещал коллеге помочь успешному продвижению по службе, а также подписать обходной лист и акт приема-передачи имущества. Хотя на самом деле не хватало трех радиостанций, каждая из которых стоила 20 тысяч долларов.

Командира взвода поймали при получении взятки

Задержали взяточника с поличным – при получении денег. Полиция начала уголовное производство за получение неправомерной выгоды должностным лицом, имеющим ответственное положение.



Военного задержали во время получения денег / Фото пресс-службы СБУ

Если задержанного признают виновным, то ему грозит от пяти до десяти лет заключения с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет с конфискацией имущества.