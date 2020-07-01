Командир взводу Збройних сил України вимагав в іншого військовослужбовця хабар. За це він обіцяв приховати зникнення обладнання на суму майже 60 тисяч доларів.

За хабар військовий обіцяв "прикрити" зникнення майна

Випадок стався в одній з військових частин Житомира. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Командир взводу пообіцяв колезі посприяти успішному просуванні по службі, а також підписати обхідний лист і акт прийому-передачі майна. Хоча насправді бракувало трьох радіостанцій, кожна з яких коштувала 20 тисяч доларів.

Командира взводу піймали під час отримання хабаря

Затримали хабарника на гарячому – під час отримання грошей. Поліція розпочала кримінальне провадження за одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка має відповідальне становище.



Військового затримали під час отримання грошей / Фото пресслужба СБУ

Якщо затриманого визнають винним, то йому загрожує від п'яти до десяти років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади терміном до трьох років, з конфіскацією майна.