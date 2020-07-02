Підполковник СБУ попався на вимаганні 250 тисяч доларів у підприємця у справі про загибель народного депутата. Потерпілому погрожували насильством, в тому числі над членами його сім'ї.

У будівлі СБУ на Одещині та за місцем проживання фігурантів провели обшуки. Слідчі знайшли кілька одиниць зброї і боєприпаси. Про це повідомляє пресслужба ДБР і Офісу генпрокурора.

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Що відомо про затримання підполковника СБУ

За версією слідства, заступник одного з відділів управління СБУ в Одеській області організував злочинне угрупування в складі чотирьох осіб.

Протягом травня вони вимагали в бізнесмена велику суму грошей за приховування інформації, яка могла б йому нашкодити.

За це підполковнику СБУ повідомили про підозру за частиною 4 статті 189 (вимагання) Кримінального кодексу.

Його хочуть заарештувати і відсторонити від займаної посади. Підозрюваному може загрожувати від 7 до 12 років з конфіскацією майна.



Затримання підполковника СБУ в Одесі / Фото ДБР