Правоохоронці викрили на гарячому особу, яка намагалася за 800 тисяч доларів підкупити голову Фонду державного майна України Дмитра Сенниченка. Це вже друга така спроба. Гроші могли пропонувати за призначення керівництва Одеського припортового заводу.

Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом САП викрили зловмисника під час спроби передати перший грошовий транш Сенниченку у розмірі 200 тисяч доларів. Про це інформує пресслужба НАБУ.

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Вісімсот тисяч доларів Сенниченку пропонували за те, щоб він призначив на посади керівників двох державних підприємств заздалегідь визначених осіб. Окрім того, він мав продовжити дію договору, укладеного між одним з цих держпідприємств і комерційною компанією.



Зловмисники вдруге намагалися підкупити главу Фонду держмайна / Пресслужба НАБУ

Підозрюваний був затриманий. Слідчі дії тривають.



Вилучені гроші / Пресслужба НАБУ

За інформацією Сергія Лещенка, йдеться про призначення керівництва Одеського припортового заводу.

Це дуже безглуздий вчинок з боку хабарників, адже минулого разу Сенниченко здав НАБУ інших бажаючих підкупити його за призначення керівництва ОПЗ,

– прокоментував ситуацію він.

Що відомо про попередню спробу підкупу: