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      Зловмисники за 5 мільйонів доларів спробували підкупити голову Фонду держмайна

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      Хабар у 5 мільйонів доларів спробували дати голові Фонду держмайна / deswal.ru

      Детективи НАБУ 29 січня затримали 3 людей, які намагалися дати 5 мільйонів доларів хабаря голові Фонду державного майна України. Хабар пропонували за призначення певної особи на посаду директора "Одеського припортового заводу" та сприяння у господарській діяльності з цим підприємством.

      Пропозиція хабаря була зафіксована ще восени 2019 року, повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокураторі. Зауважимо, що 99,5% акцій "Одеського припортового заводу" належать державі.

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      Зловмисників затримали одразу після надання першої частини хабаря у сумі 50 тисяч доларів.

      Зараз правоохоронці вирішують питання про оголошення затриманим підозри у пропозиції, обіцянці або наданні неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище. Покарання за такий злочин – від 5 до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна або без такої.

       

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Кримінальні новини Корупція Гроші Хабар Фонд держмайна України САП НАБУ Розслідування
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