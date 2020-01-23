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      Чому Україна опустилася в рейтингу сприйняття корупції від Transparency international

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      Україна опустилась в рейтингу індексу сприйняття корупції, втративши два бали і повернувшись на рівень 2017 року.

      Яке місце посіла Україна

      Відповідний рейтинг зранку опублікувала організація Transparency international.

      Читайте також: Індекс демократії за версією The Economist: яке місце у рейтингу посіла Україна

      Україна тепер посідає 126 місце зі 180. Поруч у рейтингу: Киргизстан, Азербайджан та Джибуті.

      Експерти оцінювали боротьбу з корупцією за два останні роки. Саме за цей час відбулися спроби відкату антикорупціцної реформи та кілька гучних корупційних скандалів.

      рейтинг корупції Transparency International
      Рейтинг індексу сприйняття корупції від Transparency International

      Що вплинуло на втрату позицій

      У 2018 та частково у 2019 році парламентська більшість, яка тоді належала "БПП" та "Народному фронту" кілька разів намагалась скасувати електронне декларування і систему держзакупівель ProZorro, протидіяла створенню антикорупційного суду. А Конституційний суд взагалі скасував статтю про незаконне збагачення.

      "На нашу думку, це результат отих усіх неспішних кроків, а іноді і відштовхування ідей і пропозицій щодо антикорупційних змін", – зазначив виконавчий директор Transparency International Андрій Боровик.

      Що відбувається зараз і який рейтинг чекати через два роки

      Плюси

      Влада в країні змінилася. Боротьба з корупцією була однією з трьох основних передвиборчих обіцянок Володимира Зеленського. За час, коли влада відійшла "Слузі народу" уже зробили кілька важливих кроків.

      ► Депутати перезавантажили Нацагенство з запобігання корупції. Орган мав би перевіряти електронні декларації службовців, але ефективно цього ніколи не робив. Тепер там новий голова. За словами активістів, для успішної роботи потрібно насамперед автоматизувати перевірку декларацій.

      ► Антикорупційний суд створила ще попередня влада. Ця ж розвантажила його від справ непідслідних НАБУ. Крім того, депутати надали довгоочікувану прослушку для НАБУ. Хоча координуватись з СБУ все ще треба. Однак, це уже не так складно.

      "Холодницький перестав бути проблемою, почав співпрацювати. СБУ перестала бути ворогом чи стала партнером. Треба питати в детективів. Але, принаймні, не заважає. І головне – Генпрокурор змінився, і припинив бути ворогом. Тобто працювати стало легше", – зазначив виконавчий директор Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

      Читайте також: Аваков через Монастирського обманув "слуг народу", – Шабунін про фейкове зняття недоторканності

      ► Відновила нинішня Рада і відповідальність за незаконне збагачення. Якщо службовець не може пояснити свої статки на більш як три мільйона гривень, його чекає в'язниця. Якщо ж до трьох – цивільна конфіскація.

      "Цивільна конфіскація, яка набагато простіше здійснюється за кримінальну, – це дуже класний інструмент, якщо його застосовувати з розумом", – пояснив виконавчий директор Transparency International Андрій Боровик.

      Мінуси

      Чи допомогли ці кроки в антикорупційній боротьбі буде зрозуміло вже в наступному рейтингу. Однак вже зараз можна сказати: щоб піднятися вище, Україні потрібні не тільки антикорупційні реформи, а й реформа СБУ та судів. Окрім того, додав Шабунін, скасування депутатської недоторканності виявилося фейковим.

      "Якщо ми говоримо про велику корупцію – то це реформа СБУ. Зараз у сім разів більше СБУшників "борються" з корупцією, ніж із терористами і розвідниками у країні, яка воює. Насправді, з корупцією вони не борються, а її "кришують" – особливо політичну", – підсумував Віталій Шабунін.

      Читайте відверте інтерв'ю з Шабуніним: Зняття недоторканності – обман, а Баканов – ворог реформи СБУ

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      Автор: Анна Калюжна
      Теги: Новини України Рейтинги Новини політики Корупція Антикорупційний суд НАЗК СБУ Офіс генпрокурора НАБУ
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