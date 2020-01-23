Почему Украина опустилась в рейтинге восприятия коррупции от Transparency international

Украина опустилась в рейтинге индекса восприятия коррупции, потеряв два балла и вернувшись на уровень 2017 года.

Какое место заняла Украина

Соответствующий рейтинг утром опубликовала организация Transparency international.

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Украина теперь занимает 126 место из 180. Рядом в рейтинге: Кыргызстан, Азербайджан и Джибути.

Эксперты оценивали борьбу с коррупцией за последние два года. Именно за это время состоялись попытки отката антикоррупционной реформы и несколько громких коррупционных скандалов.



Рейтинг индекса восприятия коррупции от Transparency International

Что повлияло на потерю позиций

В 2018 и частично в 2019 году парламентское большинство, которое тогда принадлежало "БПП" и "Народному фронту" несколько раз пыталась отменить электронное декларирование и систему госзакупок ProZorro, противодействовало созданию антикоррупционного суда. А Конституционный суд вообще отменил статью о незаконном обогащении.

"По нашему мнению, это результат тех всех неспешных шагов, а иногда и отталкивание идей и предложений по антикоррупционным изменениям", – отметил исполнительный директор Transparency International Андрей Боровик.

Что происходит сейчас и какой рейтинг ждать через два года

Плюсы

Власть в стране сменилась. Борьба с коррупцией была одной из трех основных предвыборных обещаний Владимира Зеленского. За время, когда власть отошла "Слуге народа" уже сделали несколько важных шагов.

► Депутаты перезагрузили Нацагенство по предотвращению коррупции. Орган должен проверять электронные декларации служащих, но эффективно этого никогда не делал. Теперь там новый глава. По словам активистов, для успешной работы нужно прежде всего автоматизировать проверку деклараций.

► Антикоррупционный суд создала еще предыдущая власть. Эта же разгрузила его от дел, не подследственных НАБУ. Кроме того, депутаты предоставили долгожданную прослушку для НАБУ. Хотя координироваться с СБУ все еще нужно. Однако, это уже не так сложно.

"Холодницкий перестал быть проблемой, начал сотрудничать. СБУ перестала быть врагом или стала партнером. Нужно спрашивать у детективов. Но, по крайней мере, не мешает. И главное – Генпрокурор изменился, и перестал быть врагом. То есть работать стало легче", – отметил исполнительный директор Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

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► Возобновила нынешняя Рада и ответственность за незаконное обогащение. Если служащий не может объяснить свое состояние более трех миллионов гривен, его ждет тюрьма. Если же до трех – гражданская конфискация.

"Гражданская конфискация, которая намного проще осуществляется чем уголовная, это очень классный инструмент, если его применять с умом", – пояснил исполнительный директор Transparency International Андрей Боровик.

Минусы

Помогли ли эти шаги в антикоррупционной борьбе, будет понятно уже в следующем рейтинге. Однако уже сейчас можно сказать: чтобы подняться выше, Украине нужны не только антикоррупционные реформы, а также реформа СБУ и судов. Кроме того, добавил Шабунин, отмена депутатской неприкосновенности оказалась фейковой.

"Если мы говорим о большой коррупции – то это реформа СБУ. Сейчас в семь раз больше СБУшников "борются" с коррупцией, чем с террористами и разведчиками в стране, которая воюет. На самом деле, с коррупцией они не борются, а ее "крышуют" – особенно политическую", – подытожил Виталий Шабунин.

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