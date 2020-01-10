Аваков через Монастырского обманул "слуг народа", – Шабунин о фейковом снятии неприкосновенности

Отмена депутатской неприкосновенности оказалось фейковой. Арсен Аваков мог обмануть часть "слуг народа" через Дениса Монастырского, чтобы те выкинули из законопроекта условия "нормальной ликвидации неприкосновенности".

Об этом в интервью 24 каналу рассказал руководитель Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталий Шабунин.

Интересно: Я сказал Луценко: или изменения, или мы станем твоими первыми врагами, – Шабунин

По его словам, после отмены депутатской неприкосновенности стало еще хуже.

"Раньше можно было вести расследование в отношении депутата. И уже на моменте вручения подозрения, фактически, на момент выхода информации в люди, генпрокурор мог это заблокировать. Но расследование проведено, информация в медиаполе. Для генерального прокурора на этом этапе заблокировать – чрезвычайно сложно. И это несет репутационные потери как для прокурора, так и для власт ", – объяснил руководитель ЦПК.

Отныне даже начать расследовать нельзя без доброй воли прокурора. Вот это ключевая проблема. И если он нормальный прокурор, то эта проблема частично нейтральная. Но в Украине хороший генпрокурор – редкое исключение. Если бы у Луценко были такие полномочия, НАБУ не довело бы до подозрения ни одного расследования в отношении депутатов,

– отметил Шабунин.

Он добавил, что претензии не к Зеленскому, а к его фракции. "В законопроекте Зеленского №1009 была предусмотрена нормальная ликвидация неприкосновенности. Его фракция это выбросила", – сказал антикоррупционер.

По мнению Шабунина, склонить к таким действиям часть фракции мог Монастырский.

Мне кажется, что часть фракции обманул Монастырский – это руководитель правоохранительного комитета, человек Авакова. То есть, Аваков через Монастырского обманул часть фракции. Это не снимает с них ответственности. Мы им прописали и объяснили, что вы голосуете за фейковую отмену неприкосновенности,

– отметил руководитель ЦПК.



Монастырский и Аваков

Что такое депутатская неприкосновенность

Депутатская неприкосновенность предусматривает особый порядок привлечения к уголовной ответственности, задержание или арест нардепов. Это юридическая гарантия, которая защищает депутатов от уголовного преследования на уровне с обычными украинцами.



3 сентября 2019 года парламентарии большинством голосов проголосовали за снятие депутатской неприкосновенности. 11 сентября документ подписал президент Владимир Зеленский.



Главная проблема и угроза: отныне Генпрокурор сам будет подписывать представление. И только он имеет право открывать уголовное дело против нардепа. Это ставит в зависимость от одного человека, в принципе, вообще расследования дела.

Шабунин подчеркнул, что сейчас очень важна позиция журналистов.

"Если они разъяснят обществу о том, что это обман, то у президента и депутатов не останется возможности нормально не отменить. Если журналисты не разберутся, а просто будут кричать, что неприкосновенность отменена, то так все и останется. Сейчас все в руках журналистов", – подытожил антикоррупционер.

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Видео полного интервью с Виталием Шабуниным: