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      Аваков через Монастирського обманув "слуг народу", – Шабунін про фейкове зняття недоторканності

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      Віталій Шабунін / 24 канал

      Скасування депутатської недоторканності виявилося фейковим. Арсен Аваков міг обману частину "слуг народу" через Дениса Монастирського, аби ті викинули із законопроєкту умови "нормальної ліквідації недоторканності".

      Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів керівник Центру протидії корупції (ЦПК) Віталій Шабунін.

      Цікаво: Я сказав Луценку: або зміни, або ми станемо твоїми першими ворогами, – Шабунін

      За його словами, після скасування депутатської недоторканності стало ще гірше.

      Раніше можна було розслідувати депутата. І вже на моменті вручення підозри, фактично, на моменті виходу інформації в люди, генпрокурор міг це заблокувати. Але розслідування проведено, інформація в медіаполі. Для генерального прокурора на цьому етапі заблокувати – надзвичайно складно. І це несе репутаційні втрати як для прокурора, так і для влади", – пояснив керівник ЦПК.

      Відтепер навіть почати розслідувати не можна без доброї волі прокурора. Ось це ключова проблема. І якщо він нормальний прокурор, то ця проблема частково нейтральна. Але в Україні хороший генпрокурор – рідкісне виключення. Якби в Луценка були такі повноваження, НАБУ не довело б до підозри жодного розслідування щодо депутатів,
      – наголосив Шабунін.

      Він додав, що має претензію не до Зеленського, а до його фракції. "У законопроєкті Зеленського №1009 передбачалася нормальна ліквідація недоторканності. Його фракція це викинула", – сказав антикорупціонер.

      На думку Шабуніна, схилити до таких дій частину фракції міг Монастирський.

      Мені здається, що частину фракції обманув Монастирський, – це керівник правоохоронного комітету, людина Авакова. Тобто, Аваков через Монастирського обманув частину фракції. Це не знімає з них відповідальності. Ми їм прописали і пояснили, що ви голосуєте за фейкове скасування недоторканності,
      – зазначив керівник ЦПК.

      монастирський аваков
      Монастирський та Аваков

      Що таке депутатська недоторканністьДепутатська недоторканність передбачає особливий порядок притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт нардепів. Це юридична гарантія, яка убезпечує депутатів від кримінального переслідування на рівні зі звичайними українцями.

      3 вересня 2019 року парламентарі більшістю голосів проголосували за зняття депутатської недоторканності. 11 вересня документ підписав президент Володимир Зеленський.

      Головна проблема та загроза: відтепер Генпрокурор сам підписуватиме подання. І лише він має право відкривати кримінальну справу проти нардепа. Це ставить у залежність від однієї особи, в принципі, взагалі розслідування справи.

      Шабунін підкреслив, що зараз є дуже важливою позиція журналістів.

      "Якщо вони роз’яснять суспільству про те, що це обман, то в президента і депутатів не лишиться можливості нормально не скасувати. Якщо журналісти не розберуться, а просто кричатимуть, що недоторканність скасовано, то так все і лишиться. Зараз усе в руках журналістів", – підсумував антикорупціонер.

      До теми: Зняття депутатської недоторканності: позбавляє імунітету чи надає захисту

      Відео повного інтерв'ю з Віталієм Шабуніним:

      Непотрібні аналізи, від яких варто відмовитись
      сьогодні
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      Автор: Олена Трибушна
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Слуга народу Зняття недоторканності Арсен Аваков
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