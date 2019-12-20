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      Зняття депутатської недоторканності: позбавляє імунітету чи надає захисту

      Право на гідність 96 Читать новость на русском

      18 грудня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про внесення змін до українського законодавства, який повинен остаточно обмежити недоторканність народних депутатів. Згідно з пояснювальною запискою, пропонується внести зміни до Кримінально-процесуального кодексу.

      Прийнятий "слугами народу" і "медведчуківцями" законопроєкт нічого не скасовує, депутатська недоторканість повністю залишається. Єдине, що змінюється – це форма цієї недоторканності.

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      У своїх блогах я завжди наголошую: не важливо, що депутати говорять, важливо, за що голосують.

      Недоліки законопроєкту про депутатську недоторканність 

      Роль Генпрокурора у знятті недоторканності

      Депутати проголосували за те, що кримінальні провадження щодо них може розпочати виключно Генеральний прокурор. Для порівняння: зараз, без так званого скасування недоторканності, будь-який слідчий чи прокурор може розпочати справу щодо народного депутата.

      Що таке депутатська недоторканність?Депутатська недоторканність передбачає особливий порядок притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народних обранців. Це юридична гарантія, яка убезпечує депутатів від кримінального переслідування на рівні зі звичайними українцями.

      Третього вересня народні депутати Верховної Ради більшістю голосів проголосували за зняття депутатської недоторканності11 вересня документ підписав президент Володимир Зеленський.

      Закон про скасування депутатської недоторканності набуде чинності з 1 січня 2020 року.

      Свідома маніпуляція в тому, що будь-яка справа починається за фактом злочину. У більшості випадків на початку розслідування неможливо уявити потенційних підозрюваних. Це означає, якщо справу порушить детектив НАБУ і за кілька місяців вийде на народного депутата, то скористатися зібраними доказами для обвинувачення він не зможе.

      Суд визнає їх недопустимими саме через те, що розслідування розпочне не генпрокурор. І депутати точно знали про цю проблему, коли голосували за прийняття закону. Це проблема для детективів НАБУ чи звичайних українців, а для них – захист від справедливого покарання. 

      Тобто, відтепер все в покаранні народних депутатів залежить від особистості генерального прокурора. Розслідування навіть може не розпочатися, якщо він не дасть дозвіл на це.

      Припустимо він вам це навіть дозволить, ну щоб без зайвих скандалів. Але одразу зателефонує фігуранту народного депутата і повідомить, що НАБУ почало його доганяти. Очевидно, що після цього розслідування не буде мати жодної перспективи.

      Дозволю собі нагадати, що адекватний генеральний прокурор в історії України – це великий виняток. Можу гарантувати, що якби таке право мав, наприклад, Юрій Луценко, то НАБУ не змогло розслідувати жодного народного депутата.

      Юрій Луценко
      Юрій Луценко

      Показово, що правоохоронний комітет відкинув власне рішення, де обіцяв надати право починати слідство й іншим органам. 

      Тобто, народні депутати члени профільного комітету ВРУ на чолі зі "слугою народу" Денисом Монастирським збрехали всій країні, коли на офіційному засіданні комітету пообіцяли прибрати ними ж запропоновану монополію генпрокурора. 

      Обов'язкова присутність народних депутатів

      Ще одна норма, яка доводить, що депутати не скасували, а посилили недоторканність. Відтепер більшість клопотань слідчих має розглядатися за обов’язкової присутності нардепів.

      Якщо детектив НАБУ захоче отримати доступ до банківських документів обранця, він не зможе цього зробити, поки депутат особисто не з’явитися до суду. Як тільки депутат дізнається, що хочуть робити детективи, сенсу в слідчих діях просто не буде. 

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      Обранець зможе швидко і дуже ефективно знищити всі докази, доступ до яких проситиме слідство. Так, слідчий не зможе заарештувати, наприклад, зброю, яка є знаряддям злочину, або ж отримані внаслідок злочину кошти.

      Раніше, до псевдоскасування недоторканості, такі клопотання слідчий суддя міг розглядати і за відсутності депутата, якщо був ризик знищення документів або доказів через обізнаність фігуранта з таким клопотанням. 

      Як Рада позбавляла депутатів недоторканності, дивіться тут:

      Підсумовуючи, можна зробити висновок, що нічого народні депутати не скасували, а, навпаки, посилили власну недоторканність. І якщо раніше їх хоч якось можна було розслідувати, то зараз зробити це без волі генерального прокурора, якого вони самі ж обирають, просто неможливо.

      Така захищеність депутатів від неадекватної правоохоронної системи очевидно не мотивує їх її ремонтувати. Адже, наприклад, від епічних слідчих національної поліції чи продажних суддів нардепи й далі залишаються захищеними. 

      Народні депутати, зокрема головний автор законопроєкту Галина Янченко і голова профільного комітету Денис Монастирський вкотре спробували обманути суспільство псевдоскасуванням депутатської недоторканості. 

      Галина Янченко Денис Монастирський
      Галина Янченко, Денис Монастирський / Колаж 24 каналу

      Два місяці тому Янченко і Монастирський переконували всіх, що ніяких змін в закони взагалі вносити не треба. Мовляв, достатньо норм, вилучених із Конституції.

      Роль Зеленського у скасуванні недоторканності

      Зараз все залежить від президента Зеленського. Він може накласти вето на цей законопроєкт, і змусити народних депутатів по-справжньому скасувати недоторканість, а не ще більше її посилити.

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      Зрештою саме це Зеленський і обіцяв власним виборцям. Ми зі свого боку зробимо все можливе, щоб змусити депутатів скасувати імунітет. І рано чи пізно ми цього досягнемо.

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      Автор: Віталій Шабунін
      Теги: Новини України Право на гідність Відеоблоги Зняття недоторканності Володимир Зеленський Юрій Луценко Законодавство Верховна Рада Слуга народу
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