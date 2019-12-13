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      Судді Майдану: гучні та неправомірні рішення Аблова

      Право на гідність 184 Читать новость на русском

      Вища Рада Правосуддя знову залишила на посаді суддю, який зобов’язав беркут зачистити Майдан від протестувальників, бо вони, бачте: "заважали людям гуляти по Хрещатику". Після того наступу вночі ми, нагадаю, збудували перші барикади.

      До речі, це огидне рішення ВРП було прийнято рівно у шосту річницю спроби штурму Майдану. Точніше не штурму, а виконання рішення судді, вчергове відмазаного Вищою Радою Правосуддя.

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      Мова йде про суддю Євгена Аблова, який торгує законом в сумновідомому Київському окружному адмінсуді.

      До речі, знаєте, чому цей суд в народі давно називають “окружною”? Бо саме на окружній трасі Києва продають свої послуги особи легкої поведінки.

      Коротко нагадаю, що ще начудив, пробачте на слові, "суддя" Євген Аблов, вже після того, як зобов’язав розігнати майданівців і був відмазаний членами Вищої Ради Правосуддя.

      Євген Аблов
      Євген Аблов

      У 2017 році Аблов визнав законною схему закупівлі так званих "рюкзаків Авакова", чим допоміг сину міністра внутрішніх справ уникнути покарання.

      У 2018 році Аблов поновив на посаді ректорку медичного університету імені Богомольця Катерину Амосову.

      У 2019 році потрапив на плівки НАБУ про прийняття завідомо неправосудних рішень. На плівках він пропонує подєльніку в мантії (керівнику окружної) Вовку: “Шеф", давай что-то учудим".

      Плівки Вовка
      Плівки Вовка

      За збереження на посаді цього вурдалака в мантії проголосували наступні члени з ВРП: Худик, Маловацький, Гречківський, Овсієнко, Говоруха, Іванова, Шелест, Швецова, Краснощокова, Матвійчук, Шапран, Блажівська, Грищук.

      Аблов подякував Вищій Раді Правосуддя і так прокоментував їх рішення, цитую: "... вже найближчим часом я знову зможу ... доводити дієвість правосуддя в Україні, шляхом справедливого та неупередженого вирішення спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів громадян.”

      Одним словом, наступного разу він зобов’яже силовиків не просто розігнати мирний протест, а танками його придушити. Виключно з метою “ефективного захисту прав, свобод та інтересів громадян”.

      А відповідати за це будуть члени Вищої Ради Правосуддя, які вже кілька разів відмазали Аблова.

      Тільки не подумайте, що це єдиний суддя Майдану, якого відмазала вища рада правосуддя. Шість років тому ще один торговець законом з окружної Богдан Санін дав добро на розгін Майдану. Я вже розповідав вам про нього.

      Нагадаю, що Саніна не те що не звільнили – підвищили. В квітні 2018 року Вища кваліфкомісія суддів рекомендувала звільнити Саніна, але у Вищої Ради Правосуддя якось не знайшлось на це чи часу, чи бажання.

      Богдан Санін
      Богдан Санін

      Якщо ви раптом захвалювалися, що Вища рада правосуддя взагалі не карає суддів, мушу вас заспокоїти – карає. Хороших і чесних суддів ВРП карає за усією строгістю закону. Причому робить це за поданням маріонеток від суддів недоброчесних.

      Наприклад, суддя Віктор Фомін, який зараз бере участь в президентському конкурсі до тієї самої Вищої ради правосуддя. ВРП розглядатиме скаргу проти нього в інтересах одіозного голови сумновідомого окружного адмінсуду Павла Вовка.

      Віктор Фомін
      Віктор Фомін

      Саме Віктор Фомін свого часу дав дозвіл НАБУ на проведення слідчих дій у справі про незаконне збагачення Вовка. У відповідь адвокат Вовк поскаржився на нього, при чому лише зараз.

      Зробив він це для того, щоб Вища Рада Правосуддя винесла догану Фоміну, що унеможливить його участь в конкурсі до ВРП.

      Вища рада правосуддя вже так робила під час конкурсу до Антикорупційного суду: через винесення неправомірних доган Віктора Фоміна з конкурсу викинули, як й іншу принципову суддю – Ларису Гольник.

      Лариса Гольник
      Лариса Гольник

      На сам кінець нагадаю, у скільки нам, платникам податків, обходяться Вища Рада Правосуддя. В середньому їх член за минулий рік отримав 3 мільйони 180 тисяч гривень наших податків!

      Більше 100 тисяч доларів на рік отримують люди, через яких Україна живе без правосуддя. Всього на оплату роботи членів ВРП за 2018 рік витрачено 47 мільйонів 700 тисяч гривень наших податків. Судді Майдану уникають звільнення, принципові ж – отримують постійні скарги та дисциплінарні провадження.

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      Чинний склад Вищої ради правосуддя протидіє становленню справедливості в Україні. Тому його треба максимально швидко викинути на смітник історії. І ми разом це обов’язково зробимо.

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      Автор: Віталій Шабунін
      Теги: Новини України Новини політики Судді Право на гідність Відеоблоги Гроші Окружний адміністративний суд Києва Вища рада правосуддя
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