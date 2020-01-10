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      Я сказав Луценку: або зміни, або ми станемо твоїми першими ворогами, – Шабунін

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      Віталій Шабунін / 24 канал

      Ексгенпрокурор Юрій Луценко обрав шлях домовлятися з кланами і створювати видимість результату.

      Таку думку в інтерв'ю 24 каналу висловив в керівник Центру протидії корупції (ЦПК) Віталій Шабунін.

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      Він розповів, як почав роботу з Луценком. За його словами, вони з одного міста і знали один одного "100 років". Шабунін зазначив, що він прийшов до Луценка, коли той став генпрокурором, і запропонував два варіанти розвитку подій.

      "Я до нього прийшов і кажу: "Юрію Віталійовичу, я вас знаю, ви знаєте мене. У вас є два варіанти дій. Варіант перший – ви реформуєте прокуратуру, ламаєте суддівські клани. Це у вас займе пів року. Ми вас будемо захищати, роз’яснювати суспільству, що ви перебудовуєте інституцію. Це правильний шлях. І через рік нова інституція дає вам якийсь піар й бонус, ви ж політик", – сказав Шабунін.

      Також він розповів Луценку і про іншу перспективу. 

      Але я розумію вашу спокусу, як політика. Ви домовляєтеся з кланами, я вас не чіпаю, але ви мені прямо від завтра "кліпаєте" видимість результату. Вам піти другим шляхом легше. Щоб ви розуміли, у вас буде видимість результату, а не результат. І це стане через рік усім зрозуміло. Ми будемо вашими першими ворогами,
      – переповів свою розмову з Луценком керівник ЦПК.

      Шабунін наголосив, що для нього немає різниці, яке прізвище у прокурора, головне – аби він доброчесно виконував свою функцію.

      прокурори
      Ексгенпрокурори Шокін, Луецнко та генпрокурор Рябошапка

      "Колишня прокурорська реформа за Шокіна чим закінчилася? Залишилося 96% керівних кадрів прокуратури після "перезапуску". Як вам перезавантаження прокуратури? У Рябошапки зараз із 1200 прокурорів генпрокуратури переатестацію не пройшло 600. Половина. Там більше не пройшло не стільки по професійних якостях, скільки по доброчесності. Перша функція, з якою він справляється на відміну від інших прокурорів", – додав керівник ЦПК.

      Що відомо про закінчення генпрокурорської кар'єри Луценка Зеленський запропонував Луценку піти у відставку в день інавгурації. Луценко заявив, що за посаду не тримається, але з ГПУ не піде. Президент вніс до парламенту відповідну постанову. Парламентарі її не підтримали. Пізніше Юрій Луценко офіційно пішов у відпустку, але так і не подав заяву на звільнення. 

      Як зазначають експерти, у Луценка була надія домовитися із Зеленським. Однак, за словами, Голови правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимира Фесенка, в Зеленського з самого початку була установка позбутися генпрокурора, адже він занадто токсичний та асоціюється з Порошенком. Наразі Генпрокурором в Україні є Руслан Рябошапка.

      Відео повного інтерв'ю з Віталієм Шабуніним:

       

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      Автор: Олена Трибушна
      Теги: Новини політики Офіс генпрокурора Новини України Юрій Луценко Руслан Рябошапка
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