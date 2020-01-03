Зеленський може не відчувати, що йде по сценарію Авакова, – Лещенко

Рішення залишити Арсена Авакова на посаді міністра внутрішніх справ було помилкою нової влади. Тепер він може тримати Володимира Зеленського в певних процесах, і той навіть не відчуватиме, що міністр його веде по певному сценарію.

Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів журналіст та екснардеп Сергій Лещенко.

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За його словами, Авакова можна вважати недоліком нової влади у 2019 році. На думку Лещенка, це була помилка, і чим далі – тим важче буде її виправляти для президента.



Арсен Аваков // фото Getty Images

"Звичайно, Аваков для Зеленського буде проблемою і не тільки тому, що вони ментально різні. Вони політично різні, тому що він залишається символом певною деградації і ретроградства в політиці – старого покоління, з яким ніяк не виходить попрощатися", – пояснив журналіст.

З іншого боку, він просто контролює більше процесів, ніж це здається на перший погляд. І він може тримати Зеленського в певних процесах, і той навіть не відчуватиме, що Аваков його веде по певному сценарію,

– наголосив Лещенко.

Відео повного інтерв'ю з Сергієм Лещенком: