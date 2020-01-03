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      Зеленський може не відчувати, що йде по сценарію Авакова, – Лещенко

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      Сергій Лещенко / 24 канал

      Рішення залишити Арсена Авакова на посаді міністра внутрішніх справ було помилкою нової влади. Тепер він може тримати Володимира Зеленського в певних процесах, і той навіть не відчуватиме, що міністр його веде по певному сценарію.

      Про це в інтерв'ю 24 каналу розповів журналіст та екснардеп Сергій Лещенко.

      До теми: Аваков стане проблемою Зеленського у 2020 році, – Лещенко

      За його словами, Авакова можна вважати недоліком нової влади у 2019 році. На думку Лещенка, це була помилка, і чим далі – тим важче буде її виправляти для президента.

      аваков
      Арсен Аваков // фото Getty Images

      "Звичайно, Аваков для Зеленського буде проблемою і не тільки тому, що вони ментально різні. Вони політично різні, тому що він залишається символом певною деградації і ретроградства в політиці – старого покоління, з яким ніяк не виходить попрощатися", – пояснив журналіст.

      З іншого боку, він просто контролює більше процесів, ніж це здається на перший погляд. І він може тримати Зеленського в певних процесах, і той навіть не відчуватиме, що Аваков його веде по певному сценарію,
      – наголосив Лещенко.

      Відео повного інтерв'ю з Сергієм Лещенком:

       

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      Автор: Олена Трибушна
      Теги: Новини України Новини політики Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ Володимир Зеленський
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