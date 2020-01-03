Зеленский может не чувствовать, что идет по сценарию Авакова, – Лещенко

Решение оставить Арсена Авакова на должности министра внутренних дел было ошибкой новой власти. Теперь он может держать Владимира Зеленского в определенных процессах, и тот даже не почувствует, что министр его ведет по определенному сценарию.

Об этом в интервью 24 каналу рассказал журналист и экс-нардеп Сергей Лещенко.

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По его словам, Авакова можно считать недостатком новой власти в 2019 году. По мнению Лещенко, это была ошибка, и чем дальше – тем труднее будет ее исправлять для президента.



Арсен Аваков // фото Getty Images

"Конечно, Аваков для Зеленского будет проблемой, и не только потому, что они ментально разные. Они политически разные, потому что он остается символом определенной деградации и ретроградства в политике – старого поколения, с которым никак не получается попрощаться", – пояснил журналист.

С другой стороны, он просто контролирует больше процессов, чем это кажется на первый взгляд. И он может держать Зеленского в определенных процессах, и тот даже не почувствует, что Аваков его ведет по определенному сценарию,

– подчеркнул Лещенко.

Видео полного интервью с Сергеем Лещенко: