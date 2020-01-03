23:21
3 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ИРАК НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Ленка "Зоркий Глаз" и украинские ракеты. Шамана в президенты
      Вєсті Кремля
      20:56, сегодня
      Вести.UA. Жир: Дух Януковича в Дубинском. Труханов спалился
      Вєсті.UA
      19:16, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      ИРАК НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ

      Зеленский может не чувствовать, что идет по сценарию Авакова, – Лещенко

      89 Читати новину українською
      Сергей Лещенко / 24 канал

      Решение оставить Арсена Авакова на должности министра внутренних дел было ошибкой новой власти. Теперь он может держать Владимира Зеленского в определенных процессах, и тот даже не почувствует, что министр его ведет по определенному сценарию.

      Об этом в интервью 24 каналу рассказал журналист и экс-нардеп Сергей Лещенко.

      К теме: Аваков станет проблемой Зеленского в 2020 году, – Лещенко

      По его словам, Авакова можно считать недостатком новой власти в 2019 году. По мнению Лещенко, это была ошибка, и чем дальше – тем труднее будет ее исправлять для президента.

      аваков
      Арсен Аваков // фото Getty Images

      "Конечно, Аваков для Зеленского будет проблемой, и не только потому, что они ментально разные. Они политически разные, потому что он остается символом определенной деградации и ретроградства в политике – старого поколения, с которым никак не получается попрощаться", – пояснил журналист.

      С другой стороны, он просто контролирует больше процессов, чем это кажется на первый взгляд. И он может держать Зеленского в определенных процессах, и тот даже не почувствует, что Аваков его ведет по определенному сценарию,
      – подчеркнул Лещенко.

      Видео полного интервью с Сергеем Лещенко:

       

      Блюда на Святвечер: рецепт постных вареников с картошкой и капустой
      сегодня
      2570
      Автор: Елена Трибушная
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Министерство внутренних дел Арсен Аваков
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 22:47 Во сколько нужно лечь спать, чтобы выспаться: таблица
      Едуард Хомченко 1991
      сегодня , 22:33 Главные новости 3 января: новый "слив" из кабинета Трубы, поездки нардепов в ОАЭ, дело Арбузова
      Ірина Кошанська 68
      сегодня , 21:49 Зеленский может не чувствовать, что идет по сценарию Авакова, – Лещенко
      Олена Трибушна 89
      сегодня , 21:36 Канал для оккупированных территорий будет рассказывать, куда движется Украина, – Трибушная
      Ірина Кошанська 120
      сегодня , 20:30 Ликвидация Сулеймани в Ираке: что о нем известно и чем это грозит региону
      Анатолій Максимов 637
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук