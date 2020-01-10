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      Я сказал Луценко: или изменения, или мы станем твоими первыми врагами, – Шабунин

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      Виталий Шабунин / 24 канал

      Экс-генпрокурор Юрий Луценко выбрал путь договариваться с кланами и создавать видимость результата.

      Такое мнение в интервью 24 каналу высказал руководитель Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталий Шабунин.

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      Он рассказал, как начал работу с Луценко. По его словам, они из  одного города и знали друг друга "100 лет". Шабунин отметил, что он пришел к Луценко, когда тот стал генпрокурором, и предложил два варианта развития событий.

      "Я к нему пришел и говорю: "Юрий Витальевич, я вас знаю, вы знаете меня. У вас есть два варианта действий. Вариант первый – вы реформирует прокуратуру, ломаете судейские кланы. Это у вас займет полгода. Мы вас будем защищать, разъяснять обществу, что вы перестраиваете институцию. Это правильный путь. И через год новая институция дает вам какой-то пиар и бонус, вы же политик", – сказал Шабунин.

      Также он рассказал Луценко и о другой перспективе.

      Но я понимаю ваше искушение как политика. Вы договариваетесь с кланами, я вас не трогаю, но вы мне прямо завтра "клепаете" видимость результата. Вам пойти вторым путем легче. Чтобы вы понимали, у вас будет видимость результата, а не результат. И это станет через год всем понятно. Мы будем вашими первыми врагами,
      – пересказал свой разговор с Луценко руководитель ГПК.

      Шабунин отметил, что для него нет разницы, какая фамилия у прокурора, главное чтобы он добропорядочно выполнял свою функцию.

      прокурори
      Экс-генпрокуроры Шокин, Луценко и генпрокурор Рябошапка

      "Бывшая прокурорская реформа при Шокине чем закончилась? Осталось 96% руководящих кадров прокуратуры после "перезапуска". Как вам перезагрузка прокуратуры? У Рябошапки сейчас из 1200 прокуроров генпрокуратуры переаттестацию не прошло 600. Половина. Там больше не прошло не столько по профессиональным качествам, сколько по добропорядочности. Первая функция, с которой он справляется в отличие от других прокуроров", – добавил руководитель ГПК.

      Что известно об окончании генпрокурорской карьеры ЛуценкоЗеленский предложил Луценко уйти в отставку в день инаугурации. Луценко заявил, что за должность не держится, но из ГПУ не уйдет. Президент внес в парламент соответствующее постановление. Парламентарии его не поддержали. Позже Юрий Луценко официально ушел в отпуск, но так и не подал заявление на увольнение.

      Как отмечают эксперты, у Луценко была надежда договориться с Зеленским. Однако, по словам, Председателя правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко, у Зеленского с самого начала была установка избавиться от генпрокурора, ведь он слишком токсичен и ассоциируется с Порошенко. Сейчас Генпрокурор в Украине Руслан Рябошапка.

      Видео полного интервью с Виталием Шабуниным:

       

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      Автор: Елена Трибушная
      Теги: Новости Украины Новости политики Офис генпрокурора Руслан Рябошапка Юрий Луценко
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