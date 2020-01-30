Злоумышленники за 5 миллионов долларов попытались подкупить главу Фонда госимущества

Детективы НАБУ 29 января задержали 3 человек, которые пытались дать 5 миллионов долларов взятки главе Фонда государственного имущества Украины. Взятку предлагали за назначение определенного лица на должность директора "Одесского припортового завода" и содействие в хозяйственной деятельности с этим предприятием.

Предложение взятки было зафиксировано еще осенью 2019 года, сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Заметим, что 99,5% акций Одесского припортового завода принадлежат государству.

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Злоумышленников задержали сразу после дачи первой части взятки в сумме 50 тысяч долларов.

Сейчас правоохранители решают вопрос об объявлении задержанным подозрения в предложении, обещании или предоставлении неправомерной выгоды служебному лицу, которое занимает особо ответственное положение. Наказание за такое преступление – от 5 до 10 лет заключения с конфискацией имущества или без таковой.