Также Кириленко должен носить электронный браслет. Его подозревают в незаконном обогащении на сумму 56,2 миллиона гривен.

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Что известно о рассмотрении дела Кириленко

28 августа следственный судья Владимир Воронько отклонил ходатайство НАБУ-САП об избрании меры пресечения для Кириленко в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога более 120 миллионов гривен.

Согласно решению судьи, мера пресечения была установлена в виде залога на сумму 30 миллионов гривен. Кроме того, Кириленко обязан сдать загранпаспорта, избегать общения со свидетелями и носить электронный браслет.

"Прокурор не согласен с указанным решением суда и обжалует его в апелляционном порядке в Апелляционной палате ВАКС", – сказали в САП.

В чем подозревают главу Антимонопольного комитета

22 марта этого года правоохранители начали уголовное производство после публикации материала "Схем", в котором журналисты обнаружили, что семья Кириленко за период с 2020 по 2023 год приобрела автомобили и ряд объектов недвижимости в Киеве, области и Ужгороде на общую сумму более 70 миллионов гривен.

Эти активы включают большой особняк и два земельных участка под Киевом, 200 квадратных метров офисной недвижимости в столице, два кроссовера, три квартиры с паркоместами в элитных комплексах Киева и четыре апартамента с паркоместами в Ужгороде, оформленные на родителей и бабушку жены Кириленко.

Поскольку ни один из родственников Кириленко не имеет бизнеса, а официальных доходов семьи недостаточно для покупки такого имущества, это вызвало подозрение. Кириленко объяснил, что источник состояния – стартовый капитал семьи, который был накоплен в 90-х годах после выгодной продажи акций завода "Стирол" его бабушкой. Однако журналистам не удалось найти официальное подтверждение этих операций.

14 августа детективы Национального антикоррупционного бюро, по согласованию прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры, сообщили Павлу Кириленко о подозрении.