Також Кириленко має носити електронний браслет. Його підозрюють у незаконному збагаченні на суму 56,2 мільйона гривень.

Дивіться також Справа Олексія Тандира: суд ухвалив нове рішення

Що відомо про розгляд справив Кириленка

28 серпня слідчий суддя Володимир Воронько відхилив клопотання НАБУ-САП про обрання запобіжного заходу для Кириленка у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави понад 120 мільйонів гривень.

Згідно з рішенням судді, запобіжний захід був встановлений у вигляді застави на суму 30 мільйонів гривень. Крім того, Кириленко зобов'язаний здати закордонні паспорти, уникати спілкування зі свідками та носити електронний браслет.

"Прокурор не погоджується із вказаним рішенням суду та оскаржить його в апеляційному порядку до Апеляційної палати ВАКС", – сказали в САП.

У чому підозрюють главу Антимонопольного комітету

22 березня цього року правоохоронці розпочали кримінальне провадження після публікації матеріалу "Схем", в якому журналісти виявили, що родина Кириленка за період з 2020 по 2023 рік придбала автомобілі та низку об'єктів нерухомості у Києві, області та Ужгороді на загальну суму понад 70 мільйонів гривень.

Ці активи включають великий маєток і дві земельні ділянки під Києвом, 200 квадратних метрів офісної нерухомості в столиці, два кросовери, три квартири з паркомісцями в елітних комплексах Києва і чотири апартаменти з паркомісцями в Ужгороді, оформлені на батьків і бабусю дружини Кириленка.

Оскільки жоден з родичів Кириленка не має бізнесу, а офіційних доходів родини недостатньо для покупки такого майна, це викликало підозру. Кириленко пояснив, що джерело статків – стартовий капітал родини, який було накопичено в 90-х роках після вигідного продажу акцій заводу "Стирол" його бабусею. Проте журналістам не вдалося знайти офіційне підтвердження цих операцій.

14 серпня детективи Національного антикорупційного бюро, за погодженням прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, повідомили Павлу Кириленку про підозру.