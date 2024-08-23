Тандиру було подовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави до 21 жовтня 2024 року включно.

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Тандира залишили у СІЗО

У коментарі Суспільному Тандир заявив, що рішення суду оскаржуватиме в Апеляційному суді. Наступне судове засідання відбудеться 29 серпня.

Нагадаємо, що колишнього суддю Макарівського районного суду обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого. У результаті смертельної ДТП, що сталася 25 травня 2023 року, загинув нацгвардієць.

У прокуратурі уточнили, що наразі судовий розгляд справи перебуває на стадії допиту свідків ДТП.

Нагадаємо, Вища рада правосуддя показала відео з місця ДТП. На відеодоказах видно, як Тандир намагався уникнути визнання своєї участі в дорожньому інциденті. Зокрема, він стверджував, що не вживав алкоголь.