Нагадаємо, що першого суддю підозрюють у справі про хабар у розмірі 2,7 мільйона доларів, а другого – у причетності до смертельної ДТП в стані алкогольного сп'яніння, внаслідок якої загинув нацгвардієць.

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Що відомо про звільнення суддів

Удень 6 серпня ВРП ухвалила рішення про звільнення судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Всеволода Князєва.



Його звинувачують в отриманні хабаря у розмірі 2,7 мільйона доларів. У січні 2024 року Князєв, після внесення застави у понад 18 мільйонів гривень, вийшов із СІЗО. Зауважимо, що суму застави зменшували сім разів.



Також ВРП ухвалила рішення про звільнення судді Олексія Тандира, якого обвинувачують у вчиненні смертельної ДТП в стані алкогольного сп'яніння у Києві 26 травня 2023 року, внаслідок чого загинув нацгвардієць.