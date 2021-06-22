Детали решения суда

Необходимость отстранения правоохранителя с должности не доказали. Такое решение 15 июня приняла судья Печерского суда Киева.

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Подозреваемый более 10 лет работает в правоохранительных органах. Соответственно, имеет там связи, поэтому, как считает следователь, может давить на свидетелей, экспертов, потерпевших,

– говорится в сообщении.

Что известно о полицейском

Правоохранитель работает заместителем начальника 2 отдела 4 управления Департамента защиты интересов общества и государства Нацполиции.

По данным суда, нет фактов незаконного влияния подозреваемого на кого-либо из участников дела.

Обратите внимание! 4 июня Печерский суд отказал в помещении полицейского под круглосуточный домашний арест. Его обязали являться по каждому требованию к следователю, прокурору, следственному судье и суда.

В чем подозревают правоохранителя