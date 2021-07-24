Руководитель Донецкой областной прокуратуры Евгений Белоусов во время пресс-конференции сообщил, что в смерти ребенка подозревали 52-летнюю врача. Женщину обвиняли в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей.

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Позже выяснили, что 2-летнего мальчика лечили под общим наркозом. Первая экспертиза назвала причиной смерти асфиксию – марлевый тампон перекрыл доступ кислорода в организм ребенка.

Врачу грозило лишение свободы на срок до 5 лет.

Суд оправдал врача

Однако, 19 июля 2021 года Ильичевский районный суд Мариуполя оправдал женщину.

В основу оправдательного решения суд вложил недопустимости некоторых доказательств, которые, по мнению суда, были собраны с нарушением требований Уголовно-процессуального кодекса Украины,

– рассказал Евгений Белоусов.

Он добавил, что сейчас прокуратура изучает решение суда, после чего совместно с родителями ребенка будет подавать апелляционную жалобу.

"Я надеюсь, что суд всесторонне, полно и объективно изучит все обстоятельства дела и доказательства, которые были получены в ходе досудебного расследования, и даст принципиальную оценку действиям врача-анестезиолога", – подытожил руководитель Донецкой областной прокуратуры.

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