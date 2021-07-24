Керівник Донецької обласної прокуратури Євген Білоусов під час пресконференції повідомив, що у смерті дитини підозрювали 52-річну лікарку. Жінку звинувачували у неналежному виконанні професійних обов'язків.

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Пізніше з'ясували, що 2-річного хлопчика лікували під загальним наркозом. Перша експертиза назвала причиною смерті асфіксію – марлевий тампон перекрив доступ кисню в організм дитини.

Лікарці загрожувало позбавлення волі на термін до 5 років.

Суд виправдав лікарку

Проте, 19 липня 2021 року Іллічівський районний суд Маріуполя виправдав жінку.

В основу виправдувального рішення суд вклав неприпустимість деяких доказів, які, на думку суду, були зібрані з порушенням вимог Кримінально-процесуального кодексу України,

– розповів Євген Білоусов.

Він додав, що нині прокуратура вивчає рішення суду, після чого спільно з батьками дитини подаватиме апеляційну скаргу.

"Я сподіваюся, що суд всебічно, повно та об'єктивно вивчить всі обставини справи та ті докази, які були отримані під час досудового розслідування, і дасть принципову оцінку діям лікаря-анестезіолога", – підсумвав керівник Донецької обласної прокуратури.

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