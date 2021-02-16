В Нидерландах суд принял решение об отмене комендантского часа, который вводили из-за пандемии COVID-19. Все потому, что он нарушает права людей.

По словам судьи, введение комендантского часа нарушает право на свободное передвижение. Также это влияет на частную жизнь граждан.

Читайте также Обязательные "карантинные" отели в Британии приняли первых туристов: какая стоимость изоляции

Судья заявил, что эффективность внедрения такого ограничения еще не доказана. В частности, вместе с комендантским часом действовал еще ряд других карантинных ограничений.

Комендантский час надо немедленно отменить,

– отметил судья.

Справка. Комендантский час в Нидерландах ввели соответствии с законом, который дает возможность применения такого ограничения в случае чрезвычайной ситуации, которую невозможно урегулировать другими средствами.

К теме В Великобритании обнаружили новую разновидность COVID-19

Комендантский час в Нидерландах: что известно