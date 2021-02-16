Нарушение прав человека: Суд в Нидерландах отменил комендантский час
В Нидерландах суд принял решение об отмене комендантского часа, который вводили из-за пандемии COVID-19. Все потому, что он нарушает права людей.
Источник:Суд в Гааге
По словам судьи, введение комендантского часа нарушает право на свободное передвижение. Также это влияет на частную жизнь граждан.
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Судья заявил, что эффективность внедрения такого ограничения еще не доказана. В частности, вместе с комендантским часом действовал еще ряд других карантинных ограничений.
Комендантский час надо немедленно отменить,
– отметил судья.
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Комендантский час в Нидерландах: что известно
- В Нидерландах 23 января 2021 года ввели комендантский час. В соответствии с этим ограничением, выходить на улицу в указанное время можно только по уважительным причинам. Например, чтобы выгулять собаку или доехать на работу.
- Комендантский час действовал с 21:00 до 4:30.
- Для нарушителей ограничения предусмотрели штраф в размере 95 евро.
- Уже 24 января в Нидерландах состоялась акция протеста против карантинных ограничений.
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