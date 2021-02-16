У Нідерландах суд ухвалив рішення про скасування комендантської години, яку запроваджували через пандемію COVID-19. Усе через те, що вона порушує права людей.

За словами судді, запровадження комендантської години порушує право на вільне пересування. Також це впливає на приватне життя громадян.

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Суддя заявив, що ефективність впровадження такого обмеження ще не доведена. Зокрема, разом з комендантською годиною діяла ще низка інших карантинних обмежень.

Комендантську годину треба негайно скасувати,

– наголосив суддя.