Порушення прав людини: Суд у Нідерландах скасував комендантську годину
У Нідерландах суд ухвалив рішення про скасування комендантської години, яку запроваджували через пандемію COVID-19. Усе через те, що вона порушує права людей.
Джерело:Суд у Гаазі
За словами судді, запровадження комендантської години порушує право на вільне пересування. Також це впливає на приватне життя громадян.
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Суддя заявив, що ефективність впровадження такого обмеження ще не доведена. Зокрема, разом з комендантською годиною діяла ще низка інших карантинних обмежень.
Комендантську годину треба негайно скасувати,
– наголосив суддя.
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