Его подозревали в злоупотреблении влиянием по предварительному сговору группой лиц. Во время обысков у него дома в 2016 году нашли сеть подземных туннелей с сейфами с золотом, драгоценностями, старинными иконами и деньгами.
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Детали дела Романчука
Николая Романчука обвиняли в том, что он якобы через исполнителя предложил руководителю предприятия повлиять на принятие решения руководством и депутатами Николаевского облсовета. Говорилось о согласовании специальных разрешений на разработку промышленного месторождения известняка за взятку.
Согласно обвинительному акту, он через исполнителей получил деньги за влияние на принятие решения о разработке недр. Говорилось, что он получил 10 и 80 тысяч долларов, то есть всего – 90 тысяч долларов.
Следователи завели дело еще в 2016 году. С тех пор Романчук себя виновным так и не признал.
Решение суда
Коллегия судей решила, что есть грубые нарушения органом досудебного следствия норм уголовно-процессуального кодекса, что привело к признанию ряда доказательств недопустимыми.
В суде также говорится, что во время досудебного расследования нарушили нормы подследственности и оно осуществлялось неуполномоченным органом.
Поэтому суд решил признать Николая Романчука невиновным и оправдать. Более того, "также отменить постановления о наложении ареста на имущество, изъятого во время обыска по месту жительства и работы, отменить избранную в отношении Николая Романчука меру пресечения в виде залога в сумме 512 тысяч гривен".
Дело Николая Романчука: коротко
- В июне 2016 года заместителя председателя Николаевской ОГА Николая Романчука задержали на взятке.
- Впоследствии отмечали, что он имеет звание Герой Украины.
- СБУ во время обысков возле здания его дома обнаружила сеть туннелей, в которых находились сейфы с золотыми слитками, старинными иконами, антиквариатом, столовым серебром, старинными иконами, драгоценностями, деньгами.
- Тогда утверждали, что в сейфах также была "черная бухгалтерия". Дело расследовали почти 5 лет.