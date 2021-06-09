Его подозревали в злоупотреблении влиянием по предварительному сговору группой лиц. Во время обысков у него дома в 2016 году нашли сеть подземных туннелей с сейфами с золотом, драгоценностями, старинными иконами и деньгами.

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Детали дела Романчука

Николая Романчука обвиняли в том, что он якобы через исполнителя предложил руководителю предприятия повлиять на принятие решения руководством и депутатами Николаевского облсовета. Говорилось о согласовании специальных разрешений на разработку промышленного месторождения известняка за взятку.

Согласно обвинительному акту, он через исполнителей получил деньги за влияние на принятие решения о разработке недр. Говорилось, что он получил 10 и 80 тысяч долларов, то есть всего – 90 тысяч долларов.

Следователи завели дело еще в 2016 году. С тех пор Романчук себя виновным так и не признал.

Решение суда

Коллегия судей решила, что есть грубые нарушения органом досудебного следствия норм уголовно-процессуального кодекса, что привело к признанию ряда доказательств недопустимыми.

В суде также говорится, что во время досудебного расследования нарушили нормы подследственности и оно осуществлялось неуполномоченным органом.

Поэтому суд решил признать Николая Романчука невиновным и оправдать. Более того, "также отменить постановления о наложении ареста на имущество, изъятого во время обыска по месту жительства и работы, отменить избранную в отношении Николая Романчука меру пресечения в виде залога в сумме 512 тысяч гривен".

Дело Николая Романчука: коротко