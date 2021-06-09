Його підозрювали в зловживанні впливом за попередньою змовою групою осіб. Під час обшуків у нього вдома в 2016 році знайшли мережу підземних тунелів з сейфами з золотом, коштовностями, старовинними іконами та грошима.

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Деталі справи Романчука

Миколу Романчука звинувачували у тому, що він нібито через виконавця, запропонував керівнику підприємства вплинути на прийняття рішення керівництвом та депутатами Миколаївської облради. Мовилось про погодження спецдозволів на розробку промислового родовища вапняку за хабар.

Згідно з обвинувальним актом, він через виконавців отримав гроші за вплив на прийняття рішення про розробку надр. Мовилось, що він отримав 10 та 80 тисяч доларів, тобто загалом – 90 тисяч доларів.

Слідчі відкрили справу ще у 2016 році. З того часу Романчук себе винним так й не визнав.

Рішення суду

Колегія суддів вирішила, що є грубі порушення органом досудового слідства норм кримінально-процесуального кодексу, що призвело до визнання низки доказів недопустимими.

У суді також мовиться, що під час досудового розслідування порушили норми підслідності й воно здійснювалось неуповноваженим органом.

Тому суд вирішив визнати Миколу Романчука невинуватим та виправдати. Ба більше, "також скасувати ухвали про накладення арешту на майно вилучене під час обшуку за місцем проживання та роботи, скасувати обраний щодо Миколи Романчука запобіжний захід у виді застави в сумі 512 тисяч гривень".

Справа Миколи Романчука: коротко