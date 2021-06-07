Також колишнього керівника оштрафували на 17 тисяч гривень. Скорик не зможе обіймати протягом 1 року посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій.

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Скорик діяв всупереч фінансовому плану підприємства, яке очолював

Сторона обвинувачення стверджувала, що ексголова правління діяв всупереч фінансовому плану свого підприємства та уклав договори щодо добровільного страхування майна у 2016 році. Ба більше, ціна цієї послуги була у десятки разів вища, ніж допустимо для підприємств держсектору.

Державі завдали збитків на 8,8 мільйона гривень

Суд вирішив, що дії обвинуваченого були умисними і завдали збитків державі на 8,8 мільйона гривень. Адвокати Скорика можуть подати скаргу до Апеляційної палати ВАКС протягом 30 днів.