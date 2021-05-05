Суд оштрафовал Влада Сорда за присвоение ордена Богдана Хмельницкого
Участника протеста за Сергея Стерненка Влада Сорда суд признал виновным в присвоении ордена Богдана Хмельницкого. У писателя забрали награду и наложили штраф в размере 1275 гривен.
Источник:Единый реестр судебных решений
В Винницком городском суде ранее состоялось рассмотрение дела о привлечении к административной ответственности Влада Сорда.
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Суд принял решение касательно "ордена" Сорда
Правоохранители провели проверку, в ходе которой получили информацию о том, что активисту не вручали государственные награды.
Согласно материалам дела, винничанин по месту жительства незаконно хранил государственную награду, а именно орден Богдана Хмельницкого III степени, чем совершил незаконные действия в отношении государственных наград,
– говорится в решении суда.
По результатам полного и всестороннего судебного разбирательства, выслушав участников процесса, исследовав и проанализировав собранные материалы дела, суд признал Сорда виновным в совершении административного правонарушения.
Активиста обязали уплатить штраф в размере 75 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 1275 гривен. Кроме того, у него конфисковали орден Богдана Хмельницкого III степени.
"Награда" Влада Сорда: что известно
- Украинский писатель, соучредитель издательства "Дом Химер" Владислав Стафийчук (Влад Сорд) участвовал в протесте за Стерненко под Офисом Президента. После акции мужчину задержали за якобы битье окон.
- Он убеждал, что не только прошел Майдан и защищал шахту Бутовка, но и был в Иловайске, за что и получил орден.
- Это утверждение вызвало споры в ветеранских кругах. В частности, председатель Координационного совета ветеранов АТО Днепропетровщины Николай Колесник заявил, что орден Богдана Хмельницкого у Стафийчука – "липовый", а его фото "с передовой", сделаны далеко за ее пределами.
- После этого правоохранители изъяли награду у Сорда и составили на него админпротокол.
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