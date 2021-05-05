Участника протеста за Сергея Стерненка Влада Сорда суд признал виновным в присвоении ордена Богдана Хмельницкого. У писателя забрали награду и наложили штраф в размере 1275 гривен.

В Винницком городском суде ранее состоялось рассмотрение дела о привлечении к административной ответственности Влада Сорда.

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Суд принял решение касательно "ордена" Сорда

Правоохранители провели проверку, в ходе которой получили информацию о том, что активисту не вручали государственные награды.

Согласно материалам дела, винничанин по месту жительства незаконно хранил государственную награду, а именно орден Богдана Хмельницкого III степени, чем совершил незаконные действия в отношении государственных наград,

– говорится в решении суда.

По результатам полного и всестороннего судебного разбирательства, выслушав участников процесса, исследовав и проанализировав собранные материалы дела, суд признал Сорда виновным в совершении административного правонарушения.

Активиста обязали уплатить штраф в размере 75 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 1275 гривен. Кроме того, у него конфисковали орден Богдана Хмельницкого III степени.

"Награда" Влада Сорда: что известно