Учасника протесту за Сергія Стерненка Влада Сорда суд визнав винним у присвоєнні ордена Богдана Хмельницького. У письменника забрали нагороду та наклали штраф у розмірі 1 275 гривень.

У Вінницькому міському суді раніше відбувся розгляд справи про притягнення до адміністративної відповідальності Влада Сорда.

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Суд прийняв рішення щодо "ордена" Сорда

Правоохоронці провели перевірку, під час якої отримали інформацію про те, що активісту не вручали державні нагороди.

Відповідно до матеріалів справи, вінничанин за місцем свого проживання незаконно зберігав державну нагороду, а саме орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеню, чим вчинив незаконні дії щодо державних нагород,

– йдеться у рішенні суду.

За результатами повного та всебічного судового розгляду, заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши та проаналізувавши зібрані матеріали справи, суд визнав Сорда винним у вчиненні адміністративного правопорушення.

Активіста зобов'язали сплатити штраф у розмірі 75 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 1 275 гривень. Крім того, у нього конфіскували орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеню.

"Нагорода" Влада Сорда: що відомо