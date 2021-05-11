Суд отменил постановление ЦИК о невозможности провести местные выборы на Донбассе
Шестой апелляционный административный суд отменил постановление ЦИК о выборах на Донбассе. Касается это выборов, которые должны были состояться в прошлом, 25 октября 2020 года.
Источник:ОПОРА
Гражданская сеть ОПОРА сообщает о решении, ссылаясь на собственные источники. Там отмечают: текст решению суда должен появиться позже.
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Местные выборы на Донбассе
Шестой апелляционный административный суд рассматривал дело по иску к Центральной избирательной комиссии. Третьими лицами по делу выступили Донецкая и Луганская областные государственные военно-гражданские администрации.
По решению ЦИК выборы 25 октября 2020 года не проводили в 10 территориальных общинах Донецкой области и 8 общинах Луганской области:
- в фактическом областном центре Луганщины Северодонецке,
- Лисичанске,
- Волновахе,
- Авдеевке,
- Угледаре,
- Троицке,
- Станице Луганской,
- Попасной,
- Счастье.
На первом заседании Рабочей группы по совершенствованию избирательного законодательства в профильном комитете Совета вносили предложения разработать критерии относительно невозможности проведения выборов, а также посетить Донецкую и Луганскую области для изучения вопроса.
Главное о выборах на Донбассе
- В августе ЦИК определила перечень территориальных общин Донецкой и Луганской областей, на территории которых невозможно провести голосование.
- Кроме оккупированных территорий, в списке оказались отдаленные от зоны боевых действий общины.
- Тогда в перечень вошли 18 общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и Северодонецкого и Счастьенских районов Луганской области. Заметим, выборы народных депутатов там проводили.
- 15 сентября ЦИК заявила, что проведет выборы в этих общинах, когда для этого создадут необходимые условия.
- Свои надежды на восстановление прав избирателей в 18 общинах выражали также послы стран G7.
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