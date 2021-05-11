Шестой апелляционный административный суд отменил постановление ЦИК о выборах на Донбассе. Касается это выборов, которые должны были состояться в прошлом, 25 октября 2020 года.

Гражданская сеть ОПОРА сообщает о решении, ссылаясь на собственные источники. Там отмечают: текст решению суда должен появиться позже.

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Местные выборы на Донбассе

Шестой апелляционный административный суд рассматривал дело по иску к Центральной избирательной комиссии. Третьими лицами по делу выступили Донецкая и Луганская областные государственные военно-гражданские администрации.

По решению ЦИК выборы 25 октября 2020 года не проводили в 10 территориальных общинах Донецкой области и 8 общинах Луганской области:

в фактическом областном центре Луганщины Северодонецке,

Лисичанске,

Волновахе,

Авдеевке,

Угледаре,

Троицке,

Станице Луганской,

Попасной,

Счастье.

На первом заседании Рабочей группы по совершенствованию избирательного законодательства в профильном комитете Совета вносили предложения разработать критерии относительно невозможности проведения выборов, а также посетить Донецкую и Луганскую области для изучения вопроса.

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