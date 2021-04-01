Орджоникидзевский районный суд Харькова второй раз за год избрал меру пресечения для бывшей руководительницы Славянского городского совета Нели Штепы. Ее отправили под ночной арест.

Об этом рассказал адвокат обвиняемой Александр Шадрин. Срок действия предварительной меры пресечения истек 19 марта. Интересно Одиозная Штепа в суде назвала себя "настоящей патриоткой" Какую меру пресечения избрали для Штепы Суд поддержал ходатайство прокурора и принял решение: Штепа будет под ночным домашним арестом 60 суток по месту жительства в Славянске;

ей назначили частичный арест с 22:00 по 5:00 до 29 мая 2021 года. Также экс-глава Славянского горсовета будет носить электронный браслет Заметим! Суд объявил перерыв по делу. Следующее заседание назначили на 8 апреля. На нем будут допрашивать свидетелей. В чем обвиняют Нелю Штепу Скандальную Штепу арестовали в июле 2014 года. Ее обвиняют в создании террористической организации и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Сама Штепа полностью отрицает свою вину и объясняет свои действия желанием защитить город.

В 2017 году обвиняемую отпустили и назначили круглосуточный домашний арест.

В конце января 2021 года Штепе избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.