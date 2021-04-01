Орджонікідзевський районний суд Харкова вдруге за рік обрав запобіжний захід для колишньої очільниці Слов'янської міської ради Нелі Штепи. Її відправили під нічний арешт.

Про це розповів адвокат обвинуваченої Олександр Шадрін. Термін дії попереднього запобіжного заходу закінчився 19 березня. Цікаво Одіозна Штепа в суді назвала себе "справжньою патріоткою" Який запобіжний захід обрали для Штепи Суд підтримав клопотання прокурора і ухвалив рішення: Штепа буде під нічним домашнім арештом 60 діб за місцем проживання у Слов'янську;

їй призначили частковий арешт з 22:00 по 5:00 до 29 травня 2021 року. Також ексглава Слов'янської міськради носитиме електронний браслет Зауважимо! Суд оголосив перерву у справі. Наступне засідання призначили на 8 квітня. На ньому допитуватимуть свідків. У чому звинувачують Нелю Штепу Скандальну Штепу заарештували у липні 2014 року. Її звинувачують у створенні терористичної організації та посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України.

та України. Сама Штепа повністю заперечує свою провину і пояснює свої дії бажанням захистити місто.

У 2017 році обвинувачену відпустили і призначили цілодобовий домашній арешт.

Наприкінці січня 2021 року Штепі обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.