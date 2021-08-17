В ходе судебного заседания сообщником Власенко назвали бенефициарного владельца фирмы "Транссервис 2008" Романа Терещенко. Следствие отметило, что руководитель ГПЗКУ заключил договор с компанией "Транссервис 2008" на 71 миллион гривен.

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Мера пресечения Власенко

Прокурор Ирина Горбань подчеркнула, что объективных оснований для заключения договора не было. Представительница Офиса Генпрокурора просила взять Власенко под стражу с возможностью залога в размере 71 миллиона гривен.

У Власенко было 5 защитников, которые настаивали на мягкой мере пресечения. Речь шла о личном обязательстве. Судья Кристина Константинова постановила отправить чиновника под ночной домашний арест.

Хищения в зерновой корпорации