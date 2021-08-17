В ходе судебного заседания сообщником Власенко назвали бенефициарного владельца фирмы "Транссервис 2008" Романа Терещенко. Следствие отметило, что руководитель ГПЗКУ заключил договор с компанией "Транссервис 2008" на 71 миллион гривен.
К теме Попытка спрятать концы, – Гнап о роли Нацполиции в деле Власенко и зерновой корпорации
Мера пресечения Власенко
Прокурор Ирина Горбань подчеркнула, что объективных оснований для заключения договора не было. Представительница Офиса Генпрокурора просила взять Власенко под стражу с возможностью залога в размере 71 миллиона гривен.
У Власенко было 5 защитников, которые настаивали на мягкой мере пресечения. Речь шла о личном обязательстве. Судья Кристина Константинова постановила отправить чиновника под ночной домашний арест.
Хищения в зерновой корпорации
- Руководителя "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины" Андрея Власенко и его сообщника задержала полиция 13 августа в аэропорту "Жуляны". Они пытались бежать из страны.
- Чиновника подозревают в хищении на предприятии и убытках государству на 57 миллионов долларов. Такую сумму задолжали ГПЗКУ за зерно иностранные компании, которые якобы подконтрольны участникам схемы.
- Власенко назначили руководителем зерновой корпорации в ноябре 2020 года. До этого он возглавлял государственное предприятие "Укрликтравы", откуда его уволили из-за "ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей".
- Народный депутат Ярослав Юрчишин заявил о возможной связи Власенко с партией "Батькивщина". Мол, его назначили на должность в обмен на голоса в парламенте за важные законопроекты.