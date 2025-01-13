Политолог-американистка Александра Филипенко рассказала в эфире 24 Канала, что американское право базируется на прецедентах. Это означает, что если человек не имеет предыдущих уголовных преступлений, а статья, по которой его обвиняют, предусматривает небольшой срок заключения, то такое лицо, как правило, приговаривают к штрафу, а не к тюремному заключению.

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Она добавила, что Дональда Трампа не приговорили бы к заключению.

Как отреагировал Трамп

В то же время многие ожидали, что президента обяжут уплатить штраф.

Сейчас Трамп остается признанным уголовным преступником, но без какого-либо наказания. Вот такие казусы американского права,

– сказала Филипенко.

Кроме того, она отметила, что Трамп недоволен вынесенным приговором. Он считает себя полностью невиновным. Его команда намерена подать апелляцию, требуя отмены обвинительного заключения по всем 34 пунктам.

"Было принято решение о безусловном освобождении. Судья отметил, что этот приговор не отменяет обвинительного заключения, но частично связан с правовой защитой президента. Это объясняется тем, что заключение могло бы серьезно осложнить его деятельность", – подытожила Александра Филипенко.