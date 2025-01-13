На днях Дональд Трамп заявил, что его встреча с Путиным "готовится". Ожидается, что она состоится в пределах полугода, за которые президент США обещал положить конец военному конфликту. Избранный Трампом будущий советник по нацбезопасности Майк Волц раскрыл, что "в ближайшие дни или недели" может состояться телефонный разговор между американцем и россиянином, передает 24 Канал.

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Что говорят в Кремле

Представитель Путина Дмитрий Песков прокомментировал вероятность встречи между российским диктатором и новоизбранным президентом США.

По его словам, многие страны предлагают организовать встречу Путина и Трампа. Впрочем, подчеркнул чиновник, пока говорить об этом преждевременно.

Сейчас никакой предметной подготовки нет. Есть политическая воля и декларируемое понимание, что такие контакты необходимы и целесообразны. Ждем, пока сменится администрация в Вашингтоне,

– сказал Песков.

Напомним, что с предложением заняться организацией свидания лидеров выступила Швейцария. В Берне заметили, что инициативу проявлять не будут, но готовы позволить провести переговоры Путина и Трампа у себя, если те захотят.

Также готовность принимать встречу политиков выразил президент Сербии Вучич. По словам сербского лидера, его страна является идеальным местом для переговоров, потому что, во-первых, она – внеблоковая (не входит ни в НАТО, ни в ОДКБ), а, во-вторых, и Трамп, и Путин здесь имеют большую популярность.