Днями Дональд Трамп заявив, що його зустріч із Путіним "готується". Очікується, що вона відбудеться у межах півроку, за які президент США обіцяв покласти край військового конфлікту. Обраний Трампом майбутній радник з нацбезпеки Майк Волц розкрив, що "найближчими днями чи тижнями" може відбутися телефонна розмова між американцем і росіянином, передає 24 Канал.

Дивіться також У Трампа будуть якомога сильніші позиції щодо України, – Блінкен

Що кажуть у Кремлі

Речник Путіна Дмітрій Пєсков прокоментував ймовірність зустрічі між російським диктатором та новообраним президентом США.

За його словами, багато країн пропонують організувати зустріч Путіна і Трампа. Втім, підкреслив чиновник, наразі говорити про це передчасно.

Зараз жодної предметної підготовки немає. Є політична воля та деклароване розуміння, що такі контакти необхідні та доцільні. Чекаємо, поки зміниться адміністрація у Вашингтоні,

– сказав Пєсков.

Нагадаємо, що із пропозицією зайнятися організацією побачення лідерів виступила Швейцарія. У Берні зауважили, що ініціативу проявлять не будуть, але готові дозволити провести переговори Путіна і Трампа у себе, якщо ті захочуть.

Також готовність приймати зустріч політиків висловив президент Сербії Вучич. За словами сербського лідера, його країна є ідеальним місцем для переговорів, бо, по-перше, вона – позаблокова ( не входить ані в НАТО, ані в ОДКБ), а, по-друге, і Трамп, і Путін тут мають велику популярність.