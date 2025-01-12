Деталі передає 24 Канал з посиланням на RTS.

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Чому Вучич хоче, щоб переговори Трампа і Путіна були в Сербії

Він назвав дві причини. Перша – Сербія є "принципово" позаблоковою країною. Вона не входить ані в НАТО, ані в ОДКБ. За словами Вучича, це незалежна країна, "повністю готова гарантувати повну безпеку обом президентам".

Вочевидь, комфорт Путіна, про який дбає Вучич, пов'язаний із тим, що диктатора не арештують.

Другою причиною, чому слід обрати Сербію, є підтримка обох переговірних сторін.

Це країна, де президент Трамп мав найбільшу підтримку в усій Європі. Немає жодної країни, яка могла б зрівнятися з Сербією за рівнем підтримки президента Трампа. (...) З іншого боку – це країна, де президент Путін все ще дуже, дуже популярний. Тому я думаю, що це місце на земній кулі дуже підійде їм обом,

– підсумував сербський очільник.

Де і коли можуть пройти переговори

Майбутній радник Трампа з безпеки Волтц заявив 12 січня, що зустріч Трампа і Путіна готують. Її терміни ще не відомі, а от телефонна розмова може відбутися найближчими днями або тижнями.

У своїй заяві Вучич згадав, що інші нейтральні країни також пропонували свої локації для перемовин. Мова про Швейцарію. Там повідомили, що готові зайнятися організацією зустрічі, але тоді, коли про це попросять обидві сторони. Сама Швейцарія не проявлятиме ініціативу.