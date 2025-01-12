Кажуть, що "дипломатія має сенс". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю радника з національної безпеки Джейка Саллівана для PBS NewsHour.

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Салліван схвалює переговори України та Росії

Видання обговорило із Салліваном нетрадиційну тактику зовнішньої політики нової адміністрації Трампа.

Радник з національної безпеки схвалив зустріч України з Росією за столом переговорів. Він зауважив, що дипломатичні спроби закінчити війну мають сенс.

Поки Україна визначає свою долю, а ми не диктуємо їй долю, тоді, на мій погляд, дипломатія має великий сенс,

– сказав Салліван.

Він зауважив, що ті напрацювання, які адміністрація Байдена надасть майбутній команді є реальним важелем впливу на переговори.

"Я вважаю, що ми передаємо дуже сильну руку наступній команді", – додав Салліван.

До слова, він також заявив, що для укладення угоди про закінчення війни Росії проти України необхідні гарантії безпеки. Він наголосив, що Штати повинні продовжувати підтримку нашої держави, щоб запобігти повторному російському наступу.