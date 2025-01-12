Говорят, что "дипломатия имеет смысл". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью советника по национальной безопасности Джейка Салливана для PBS NewsHour.

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Салливан одобряет переговоры Украины и России

Издание обсудило с Салливаном нетрадиционную тактику внешней политики новой администрации Трампа.

Советник по национальной безопасности одобрил встречу Украины с Россией за столом переговоров. Он отметил, что дипломатические попытки закончить войну имеют смысл.

Пока Украина определяет свою судьбу, а мы не диктуем ей судьбу, тогда, на мой взгляд, дипломатия имеет большой смысл,

– сказал Салливан.

Он отметил, что те наработки, которые администрация Байдена предоставит будущей команде являются реальным рычагом влияния на переговоры.

"Я считаю, что мы передаем очень сильную руку следующей команде", – добавил Салливан.

К слову, он также заявил, что для заключения соглашения об окончании войны России против Украины необходимы гарантии безопасности. Он подчеркнул, что Штаты должны продолжать поддержку нашего государства, чтобы предотвратить повторное российское наступление.