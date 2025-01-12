Детали передает 24 Канал со ссылкой на RTS.

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Почему Вучич хочет, чтобы переговоры Трампа и Путина были в Сербии

Он назвал две причины. Первая – Сербия является "принципиально" внеблоковой страной. Она не входит ни в НАТО, ни в ОДКБ. По словам Вучича, это независимая страна, "полностью готовая гарантировать полную безопасность обоим президентам".

Очевидно, комфорт Путина, о котором заботится Вучич, связан с тем, что диктатора не арестуют.

Второй причиной, почему следует выбрать Сербию, является поддержка обеих переговорных сторон.

Это страна, где президент Трамп имел наибольшую поддержку во всей Европе. Нет ни одной страны, которая могла бы сравниться с Сербией по уровню поддержки президента Трампа. (...) С другой стороны – это страна, где президент Путин все еще очень, очень популярен. Поэтому я думаю, что это место на земном шаре очень подойдет им обоим,

– подытожил сербский глава.

Где и когда могут пройти переговоры

Будущий советник Трампа по безопасности Уолтц заявил 12 января, что встречу Трампа и Путина готовят. Ее сроки еще не известны, а вот телефонный разговор может состояться в ближайшие дни или недели.

В своем заявлении Вучич вспомнил, что другие нейтральные страны также предлагали свои локации для переговоров. Речь о Швейцарии. Там сообщили, что готовы заняться организацией встречи, но тогда, когда об этом попросят обе стороны. Сама Швейцария не будет проявлять инициативу.