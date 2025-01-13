Деталі передає 24 Канал з посиланням на слова Блінкена. Журналісти вважають, що заяви Майкла Волца, майбутнього радника з нацбезпеки, можна розглядати як перелік перших кроків адміністрації Трампа.

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Який спадок залишать Трампу

Блінкен закликав не спекулювати на питання завершення війни Трампом. Мовляв, рішення ухвалюватиме нова адміністрація США, тому треба переконатися, що команда Байдена залишить наступникам якомога сильніші позиції. І це стосується не тільки України, а й всього світу. Імовірно, Блінкен мав на увазі позиції США на Близькому Сході.

Також Блінкен натякнув на ізоляціоністську політику під час першої каденції Трампа і його заяви про те, що Америка несе більший фінансовий тягар допомоги, аніж Європа.

"Сполучені Штати надали 102 мільярди доларів допомоги Україні, а наші союзники і партнери – 158 мільярдів доларів. Це, можливо, найкращий приклад розподілу тягаря, який я бачив за 32 роки, що я цим займаюся", – сказав держсекретар.

Він додав, що завданням від Байдена було "зарядити енергією і навіть переосмислити наші альянси і партнерства". Тож за останні чотири роки США відновили свою участь у міжнародній політиці. За словами Блінкена, якщо США не лідирують, то це робить "хтось інший". Тому бути залученим у події важливо.