Они скандировали лозунги в его защиту. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на hromadske.

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Кто такие "группа поддержки Вячеслава Зинченко"

Женщины, которые назвали себя "группой поддержки Вячеслава Зинченко", договорились между собой в Телеграме и приехали из разных городов, даже надели футболки с изображением парня. Они заявили, что не верят в его вину и убеждены, что он не причастен к убийству языковеда. Зинченко реагировал на их поддержку улыбкой.

С видео, обнародованного СМИ, слышен спор между двумя группами – женщины из "группы поддержки" выкрикивали "Свободу Вячеславу Зинченко", а сторонники Фарион отвечали им "Позор!". Между сторонами возникла напряженная дискуссия в зале суда.

Одна из присутствующих в зале женщин заявила, что пришла защитить честь Ирины Фарион, которую, по её мнению, порочат не один год.

Спор между сторонниками Фарион и Зинченко: смотрите видео

Ранее стало известно, что Галицкий районный суд Львова продлил меру пресечения Зинченко в виде содержания под стражей на 60 суток – до 12 января 2025 года включительно.