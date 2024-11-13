Вони скандували гасла на його захист. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на hromadske.

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Хто такі "група підтримки В'ячеслава Зінченка"

Жінки, які назвали себе "групою підтримки В’ячеслава Зінченка", домовилися між собою у Телеграмі та приїхали з різних міст, навіть одягли футболки із зображенням хлопця. Вони заявили, що не вірять у його провину і переконані, що він не причетний до вбивства мовознавиці. Зінченко реагував на їхню підтримку усмішкою.

З відео, оприлюдненого ЗМІ, чути суперечку між двома групами – жінки з "групи підтримки" вигукували "Свободу В’ячеславу Зінченку", а прихильники Фаріон відповідали їм "Ганьба!". Між сторонами виникла напружена дискусія у залі суду.

Одна з присутніх у залі жінок заявила, що прийшла захистити честь Ірини Фаріон, яку, на її думку, паплюжать не один рік.

Суперечка між прихильниками Фаріон та Зінченка: дивіться відео

Раніше стало відомо, що Галицький районний суд Львова продовжив запобіжний захід Зінченку у вигляді тримання під вартою на 60 діб – до 12 січня 2025 року включно.