Речь идет о военных из 53 зенитно-ракетной бригады российских вооруженных сил. Упомянутый свидетель находился на Донбассе в июле 2014 года.

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Показания военного не приобщили к делу

Защита обвиняемого россиянина Олега Пулатова хотела, чтобы к делу приобщили якобы оправдательные показания этого военного. Изначально тот утверждал, что ракета "Бук" не могла сбить самолет Малазийских авиалиний. Впрочем, впоследствии отказался от этих показаний.

Однако судьи отклонили соответствующее ходатайство адвокатов. Свое решение они обосновали тем, что прокуратура не имела права приобщать эти показания к материалам дела.

Суд хотел допросить командира бригады из Курска

Ранее суд Нидерландов допросил командира 53 зенитно-ракетной бригады в Курске полковника Сергея Мучкаева. Ведь в ходе следствия удалось установить, что гражданский самолет сбила установка "Бук" именно этого подразделения. Впрочем, российская сторона игнорирует соответствующие запросы.

Нидерланды хотят новый судебный процесс

По данным местных СМИ, Нидерланды хотят инициировать новый судебный процесс против Москвы по делу катастрофы MH17. Он будет проходить по линии Международной организации гражданской авиации ICAO.

Будут пытаться доказать, что Россия нарушила Чикагскую конвенцию о международной гражданской авиации. В ней указано, что все государства должны воздерживаться от применения оружия против гражданских самолетов.

Собеседники издания считают, что рассмотрение этого дела "будет многообещающим". Мол, если Россию признают виновной, это усилит давление на нее относительно признания ответственности за это преступление.

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